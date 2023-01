"L'Europa si deve svegliare". La Russia risponde a Tajani

25 gennaio 2023 a

a

a

Botta e risposta tra il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, e la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova. Il Cremlino chiede all'Europa di svegliarsi e di rendersi conto che l'escalation di violenza fa soltanto gli interessi dell'economia statunitense. «L’Europa deve svegliarsi urgentemente dal suo sonno letargico e ricordare finalmente che il beneficiario delle due precedenti guerre mondiali, scatenate dai Paesi occidentali, sono stati gli Stati Uniti. Mentre il mondo giaceva in rovina, Washington costruiva la Pax Americana sulle ceneri». Lo ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, su Telegram, commentando l’intervista rilasciata dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani al quotidiano La Stampa, che lamentava un ritardo costante dell’Ue nella difesa rispetto agli Stati Uniti.

"Putin vuole un nuovo Medioevo". Tajani attacca la Russia

«Non si rendono conto che gli Stati Uniti stanno trascinando l’Europa in una grande guerra? Perché? - si legge nel messaggio di Zakharova - perché da tempo Washington non ha altre risorse per sostenere il dollaro e mantenere l’economia americana in crescita se non creare focolai di tensione nel mondo. La carta verde con filigrana è garantita da una sola cosa: la disponibilità di una macchina da stampa e di inchiostro»