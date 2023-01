Sondaggio Sky Tg24, gli italiani promuovono Meloni: il responso sui primi 100 giorni di governo

27 gennaio 2023 a

Il sondaggio di Quorum-YouTrend per Sky TG24 premia Giorgia Meloni e il suo governo. La rilevazione si è occupata dei primi 100 giorni dell’esecutivo di centrodestra e dai dati emerge che il premier è il più apprezzato tra i leader della politica italiana, superando Giuseppe Conte, staccato di 7 punti percentuali (44 a 37%). Andando a vedere nello specifico i risultati complessivi emerge che l’azione di governo è promossa dal 46% degli italiani, mentre il 39% boccia il lavoro della coalizione che comprende anche i partiti di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Tra le particolarità da sottolineare c’è il fatto che tra gli elettori del Terzo Polo c’è una maggioranza di gradimento per Meloni: il risultato è 47 a 42%. Inoltre il 53% degli italiani fa sapere che questo governo ha fatto ciò che si aspettavano, se non meglio.

Il sondaggio da poi un aggiornamento sulle intenzioni di voto dei cittadini. Fratelli d’Italia mantiene saldamente il primo posto con il 29,6% di fiducia, primeggiando davanti al Movimento 5 Stelle (17,7%) e Partito Democratico (15,8%). La Lega arriva all’8,7%, Azione-Italia Viva si portano al 7,8%, mentre Forza Italia è al 6,7%. A seguire Alleanza Verdi Sinistra al 3,5%, +Europa al 2,3%, ItalExit all’1,9%, Noi Moderati - Udc all’1,5%, Unione Popolare all’1,3%. In totale il centrodestra raccoglie il 46,6% dei voti, un risultato che fa impallidire il centrosinistra, che somma il 21,7% dei voti.