Regionali Lombardia, il sondaggio che fa tremare Pd e Terzo polo: Fontana vola

C'è un sondaggio che desta molta preoccupazione nel Pd e nel Terzo Polo. Riguarda le elezioni regionali in Lombardia. E' stato condotto da Quorum per Varese News. Riguarda solo la provincia di Varese, ma è significativo dell'aria che tira. Fontana vola oltre il 50%. Majorino, al secondo posto, è distante oltre 25 punti percentuali.

Nello specifico, Attilio Fontana (centrodestra) viene dato al 54,5% delle preferenze, Majorino (Pd) al 27,9, Letizia Moratti (Terzo polo) al 14,9. Intanto, oggi Fontana è intervenuto su Facebook per far sapere di aver "parlato con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere un rafforzamento delle forze dell’ordine in Lombardia". "L’Esercito - spiega il governatore uscente e candidato del centrodestra alle elezioni del 12 e 13 gennaiio - rappresenta un deterrente efficace in tante zone del nostro territorio e oggi ho voluto ringraziare personalmente questi ragazzi. Lavoro per raggiungere un’intesa per potenziare il sistema della sicurezza, altri, amici dei centri sociali, solo nel sentire nominare le 'divise' iniziano a soffrire di orticaria".