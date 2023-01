Valditara rivoluziona la scuola: stipendi più alti a chi insegna dove la vita è più cara

25 gennaio 2023 a

L'obiettivo è garantire stipendi più alti agli insegnanti che lavorano nelle zone d'Italia dove la vita costa di più. Senza però toccare il contratto nazionale del lavoro. Come è possibile? Grazie alla riforma dell'autonomia. A spiegarlo è il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Sul tema dell’autonomia scolastica credo che il contratto nazionale non verrà toccato. Non ho mai sentito che le Regioni volessero metterlo in discussione, se mai consentire una maggiore equità laddove il costo della vita è molto più alto: è questa la vera sfida".

Valditara, intervenuto a "Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa", piattaforma di dialogo promossa da PwC Italia e gruppo Gedi, aggiunge: "Bisogna capire come fare per far sì che il lavoratore che si trova un costo della vita più alto in un determinato territorio non vada ad avere nei fatti uno stipendio più basso di altri colleghi. Le sfide dell’autonomia sono altre, non mettere in discussione il contratto nazionale o sui programmi".