Salvini stronca le parole di Littizzetto sugli spari degli studenti all'insegnante

Matteo Salvini risponde a Luciana Littizzetto che durante la tasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa ha commentato la vicenda della professoressa vittima degli spari ad aria compressa dei suoi alunni. Litizzetto criticato gli insegnanti che non sanno creare "empatia" con i propri studenti. Il vicepremier e leader della Lega interviene sui social riprendendo le parole dette in proposito dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, secondo il quale "Quando uno studente spara ad un insegnante non ci sono se e non ci sono ma. Educhiamo al rispetto sempre e comunque". Per Salvini non c'è altro da aggiuingere: "E' così, punto".

Salvini era intervenuto sul caso anche il giorno precedente. "Come si può solo pensare di dire una cosa del genere? A volte il silenzio è d’oro", ha scritto il leader leghista su Twitter, postando un cartellone con il volto della stessa Litizzetto e un virgolettato a lei attribuito sulla vicenda della professoressa di Rovigo, colpita tre mesi fa alla testa da pallini sparati da una pistola ad aria compressa, durante la lezione all’Istituto tecnico Viola Marchesini. "Se il professore riesce a essere empatico non gli sparano con la pistola ad aria compressa", sono le parole nel mirino del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Parole che diventano anche lo spunto per attaccare l’attrice comica e volto noto di Rai 3, da parte dei tanti frequentatori della bacheca salviniana.