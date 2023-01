Pd accerchiato, siluri di Amato e Prodi: “Incapaci, piccoli uomini”, “Fare piazza pulita”

25 gennaio 2023 a

a

a

Tutti contro il Partito Democratico. Giuliano Amato dice che «il Pd non è più un partito, è un gruppo dirigente», incapace di «costruire una politica», perché a farla sono «tanti piccoli uomini che parlano fra loro di piccole cose». Romano Prodi rincara la dose e spiega che basterebbe proporre «quattro cose tranquille, dette chiare e la sinistra resuscita». Non capita tutti i giorni che due ex presidenti del Consiglio si trovino assieme a presentare un libro e decidano, tra le righe, di prendere a schiaffi il Pd. Ad ascoltarli in prima fila ci sono il vicesegretario del partito Giuseppe Provenzano e Roberto Speranza, protagonista del «ricongiungimento familiare» con Articolo 1. Ascoltano, ma quando vengono chiamati in causa non replicano.

Il Pd tocca il fondo: il sondaggio decreta la fine della sinistra

L’evento è andato in scena a Palazzo Mattei di Paganica, sede dell’Istituto della Enciclopedia Italiana. Alla fine della presentazione del volume di Carlo Trigilia «La sfida delle disuguaglianze. Contro il declino della sinistra», Prodi si ferma a conversare e non si sottrae alle domande. La sfida congressuale, per ora, non lo sta scaldando. Poche proposte, osserva, poca politica. Il Pd resta «un punto di riferimento fondamentale» nell’attuale panorama politico, sottolinea. Soprattutto in una stagione d’opposizione, dove la riforma presidenzialista che sogna il centrodestra «mi preoccupa». Poi, interpellato da Dire sullo stato di salute del Partito democratico, sentenzia: «C’è un’opinione pubblica totalmente disamorata. Se non c’è qualcuno che dice ‘facciamo piazza pulita’ il Pd non si rialza».