Brennero, Salvini ai ferri corti con l'Austria: chiesta la procedura d'infrazione alla Ue

Erano già alcuni giorni che Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, chiedeva all'Austria di rivedere le limitazioni al traffico pesante che danneggiano gli autostraportatori italiani. Adesso è passato all'azione, chiedendo ufficialmente all'Unione europea di aprire una procedura d'infrazione nei confronti di Vienna.

"Ho scritto al commissario europeo dei trasporti chiedendo la procedura per un’avvio di infrazione nei confronti dell’Austria che non può danneggiare le imprese e gli autotrasportatori italiani - ha spiegato Salvini durante il convegno di Conftrasporti-Confcommercio ’Le sfide per la crescita: il futuro dei trasporti e della logistica tra la svolta sostenibile e nuove tasse all’orizzonte' - Non è possibile che i trattati valgano per qualcuno sì e per qualcuno no. Se non la riusciamo a risolvere con le buone maniera, con i tavoli di confronto tecnico, con la buona educazione, con il rispetto dei trattati internazionali vi aspetto e andiamo insieme al Brennero. Non è possibile che l’Austria si faccia i cavoli suoi, non ci può essere il divieto di accesso".

Salvini ricorda che l'iniziativa presa oggi arriva dopo una serie di pressioni che non hanno sortito effetto: "Ho scritto lettere, ho incontrato ministri, ho incontrato il commissario europeo dei Trasporti, ho riscritto però non è possibile che i trattati valgano per qualcuno sì e per qualcuno no. Quindi se non la riusciamo a risolvere con le buone maniere, con i tavoli di confronto tecnico, con la buona educazione, con il rispetto dei trattati internazionali vi aspetto e andiamo insieme al Brennero".