Sondaggio politico La7, il Pd sprofonda: "Ritaglia il suo minimo"

Il centrodestra avanza con Fratelli d'Italia che si conferma sempre primo partito mentre sono Lega e Forza Italia crescono. Enrico Mentana, nella puntata di lunedì 23 gennaio mostra il sondaggio di Swg per il TgLa7: con il 30,8% FdI cala - una discesa del -0,5% - ma resta in testa mentre la Lega di Matteo Salvini segna un +0,2 arrivando in una settimana all'8,5%.

Anche il partito di Silvio Berlusconi sale ancora: Forza Italia raggiunge il 6,6%. Il Movimento 5 Stelle arresta invece la propria crescita (-0,2, al 17,4%). Ma il vero tonfo lo fanno i democratici con "il Pd che ritaglia il suo minimo" sottolinea Mentana: ovvero il 14% (-0,2%). Crescono invece Azione/Italia Viva: Carlo Calenda e Matteo Renzi fanno un dalto del +0,4% e arrivano all'8,2.