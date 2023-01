Sondaggi, Fratelli d'Italia in calo: "Per la prima volta". M5S travolge il Pd

20 gennaio 2023 a

a

a

Il primo vero segnale di rallentamento. La Supermedia Agi-Youtrend registra la nuova inversione di tendenza: scendono i consensi del partito di Giorgia Meloni: complessivamente la coalizione di centrodestra scende di 0,8 punti. Ma in realtà perdono anche il Pd e il M5S mentre il Terzo Polo guadagna un decimale. Il nuovo quadro che va delineandosi lo spiega bene l'analista Lorenzo Pregliasco interrogato, venerdì 20 gennaio, dalla conduttrice di "Omnibus" Alessandra Sardoni.

Il direttore di YouTrend sottolinea come il partito della premier abbia subito il calo più consistente (-0,7), tanto da finire sotto la soglia psicologica del 30%. E il dato - rileva - potrebbe dipendere dal "brusco aumento del costo dei carburanti" come conseguenza dello stop al taglio delle accise. "La Supermedia - spiega Pregliasco - è il termometro dell'andamento del consenso nazionale ai partiti poi tra qualche settimana avremo un banco di prova locale con le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio. Vediamo che i dati della settimana segnano scostamenti modesti rispetto alla fine di dicembre con l'eccezione di Fratelli d'Italia che subisce una battuta d'arresto".

"Fratelli d'Italia era a 30,3% e scende a 29,6% - evidenzia Pregliasco - Il calo di mezzo punto rappresenta quindi un piccolo cambio di tendenza. Gli altri partiti sono invece stabili nel loro andamento con il M5S sensibilmente davanti al Pd, quasi due punti di distacco. Gli altri partiti invece sono molto vicini ai risultati delle elezioni politiche".