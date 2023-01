Silvio Berlusconi svela la telefonata con Giorgia Meloni sul governo

16 gennaio 2023 a

Silvio Berlusconi svela il contenuto della telefonata con Giorgia Meloni. Il presidente di Forza Italia ha fatto presente al premier che, per il futuro del governo, è necessario intensificare i rapporti al vertice tra alleati. E sfruttare in pieno l'esperienza internazionale dell'ex premier. "Ho fatto gli auguri a Giorgia, abbiamo parlato di tante cose. È stata una telefonata cordialissima e lunga. Abbiamo stabilito di vederci. L’ho invitata ad Arcore per un pranzo o per una cena. Mi ha detto che verrà sicuramente", ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, rispondendo a una domanda a Villa Gernetto, in occasione della presentazione dei candidati alle elezioni regionali in Lombardia, a chi gli chiedeva se incontrerà Giorgia Meloni. Poi il presidente di Forza Italia ha espresso il suo giudizio sul premier Meloni: «E' una persona assolutamente intelligente e capace, quindi sarà un buon premier nei prossimi anni per gli italiani. E, d’altronde, non vedo in circolazione altre persone che possano a lei paragonarsi». E alla domanda se lo consulti poco, l’ex premier ha risposto: «Ci sentiamo ma dobbiamo intensificare i nostri rapporti, mettendo a frutto la mia esperienza internazionale di oltre 30 anni».

Il presidente di Forza Italia ha fatto anche il punto sulle riforme per il Paese. «Ci sono poche cose su cui intervenire, magari chirurgicamente, ma sono davvero poche cose. Quindi, benvenuta la riforma Cartabia, finalmente». Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti a Villa Gernetto, a chi gli chiedeva se cambierebbe la riforma Cartabia