Ucraina, la barzelletta di Berlusconi sui soldati russi in fuga dalla guerra

16 gennaio 2023

Silvio Berlusconi aggiunge un'altra barzelletta al suo lungo e variopinto repertorio. Tema dell'ultima gag è la guerra in Ucraina e alcuni soldati russi che provano a fuggire alla chiamata alle armi. Il presidente di Forza Italia l'ha raccontata a Villa Gernetto, in occasione della presentazione dei candidati azzurri alle elezioni regionali in Lombardia: "La do ai nostri candidati, perché le storielle rendono molto cordiale i colloqui per convincere una persona. C'è un giovane che fugge, che fugge, che fugge in Russia e grida 'Non voglio andare a combattere contro i nostri amici ucraini'. C'è una suora e lui le dice 'Suora, dove posso andare a nascondermi, mi stanno inseguendo'. Lei risponde 'Guarda, sotto la mia gonna, è la cosa più semplice'. Arrivano quelli che lo inseguivano e chiedono alla suora dove sia il fuggitivo. Lei indica di là e poi dice 'Puoi uscire, il pericolo non c'è più'. E lui 'Grazie suora, grazie per la sua cortesia e la sua gentilezza, devo farle anche i complimenti, perché stando sotto la gonna ho visto delle gambe quasi da calciatore, molto molto muscolose e coltivate'. 'Eh se guardavi un po' più su ti accorgevi anche che pure io non voglio andare a combattere contro i nostri amici dell'Ucraina', la risposta finale".