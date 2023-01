Zona Bianca, Renzi punta il dito su Meloni: “Ceto medio dimenticato”

Christian Campigli 16 gennaio 2023 a

Una classe sociale dimenticata dal governo. Una valutazione politica bollata come miope. Uno scenario che potrebbe cambiare in pochi mesi. Matteo Renzi torna ad attaccare il governo. Ieri sera, durante la trasmissione televisiva “Zona Bianca”, in onda su Rete 4, il senatore toscano ha usato toni sprezzanti contro l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Al centro delle invettive, il trattamento riservato al ceto medio, il mancato intervento di riduzione delle accise sui carburanti e una serie di interventi sul calcio di serie A giudicati “profondamente sbagliati” dal nativo di Rignano. “Il ceto medio è il vero dimenticato di questa fase - ha sottolineato il leader di Italia Viva -. Mi hanno preso tutti in giro perché la prima cosa che feci fu dare a dieci milioni di italiani 80 euro netti al mese. Perché l'ho fatto? Perché tu devi andare dalla classe media, cioè tu non puoi pensare solo ai ricchi o viceversa dire che è tutto un'emergenza sociale”.

L'ex sindaco di Firenze, durante un intervento rilanciato questo pomeriggio anche sui propri social, ed in particolare sul profilo Instagram, è poi tornato ad attaccare la maggioranza di centrodestra sull'affaire serie A. Una vicenda che, anche sulla Enews settimanale, era stata più volte commentata. E sempre in modo negativo. “Sono stati dati 890 milioni alle società di serie A e sono state tolte risorse ad altri, alla classe media. È aumentata la benzina, hanno tolto la 18App per i giovani, aver dato 890 milioni ai presidenti di serie A è giusto o no? Noi abbiamo detto per primi che non lo è. E io dico che non è giusto che chi ci sta ascoltando da casa debba pagare di più la benzina perché si sono dati i soldi alle società di serie A. Questo lo trovo uno scandalo”.