Caso Renzi-Autogrill, Giletti tira fuori la foto inedita: "C'è una cosa anomala..."

Massimo Giletti torna a occuparsi del caso Renzi-Autogrill nella puntata di domenica 15 gennaio di Non è l’Arena, su La7. Il conduttore rivela dei "documenti che mettono dei punti interrogativi sulla ricostruzione" su quanto avvenuto l 23 dicembre 2020, quando Matteo Renzi incontra nell’Autogrill di Fiano Romano l’allora dirigente dei Servizi segreti Marco Mancini, incontro filmato e diffuso da Report e al centro di una inchiesta giudiziaria.

Pochi giorni fa Giletti ha incontrato la donna che ha scattato le foto al leader di Italia Viva e all'agente dei servizi segreti: "Io non l'ho voluta fermare né ho voluto mostrarne la faccia, per rispetto a questa persona. E ho reso irriconoscibili anche le targhe, perché non voglio dire in quale città si trovi", ha detto. "Ma vi posso dire che questa donna è laureata in storia dell'arte, è una professoressa, ha una famiglia, so benissimo dove abita anche se non ho voluto suonare al campanello. Sarà lei, se vorrà mai parlarci, a chiamare il numero in sovrimpressione e decidere se aprire una linea con noi, spiegare ansie e paure. Noi vogliamo solo dire che tra questa donna e i servizi segreti non c'è un rapporto diretto".

Bomba di Dago: Mancini incontro Renzì per salvare Conte. Per questo Giuseppi sapeva tutto

In seguito Giletti ha sottolineato alcune incongruenze che emergerebbero dall'analisi dei tempi della ricostruzione ma soprattutto delle foto scattate dalla donna dall'interno di una Fiat 500. In alcuni scatti però i dettagli dell'auto non appaiono, e anche la prospettiva appare diversa da quella che ci si aspetterebbe per delle immagini catturate con il telefonino dal posto di guida. "Qui c'è una cosa anomala", afferma poi Giletti che mostra la foto che lascia più dubbi, quella dove sembra spuntare il braccio di una persona con un maglione grigio. "Ho solo dubbi, ma (la foto, ndr) sembrerebbe fatta tra due persone, ma mi sembra che è fuori dalla macchina. E la professoressa dice di aver scattato tutto dall'interno... Qualche dubbio me lo faccio".

Poco dopo l'avvocato della donna che ha immortalato l'incontro nell'autogrill tra Renzi e Mancini telefona in diretta a Non è l'arena per fare chiarezza sulle presunte incongruenze nella versione della professoressa e quanto riportato da Giletti. Il legale sostiene che il conduttore, che mette in discussione la ricostruzione della donna ai magistrati, "ha calcolato male" i tempi. Il maglione grigio, dice l'avvocato, "è la felpa del papà" della donna all'interno della 500. Ma Giletti contesta che è praticamente impossibile per due persone "stare in piedi" dentro un'utilitaria. Insomma, per il conduttore i dubbi ci sono, eccome.