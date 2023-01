L'Aria che Tira, “corpo privo di vita”. Bertinotti svilisce il Pd: l'applauso mortale

16 gennaio 2023 a

“A sinistra che succede?”. Myrta Merlino accoglie così Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera, nel corso dell’edizione del 16 gennaio de L’Aria che Tira, il talk show che conduce tutte le mattine su La7. L’ex leader di Rifondazione comunista traccia uno scenario dell’area politica più che tormentata, con un esempio eclatante: “Nulla. Non può succedere nulla su un corpo sostanzialmente privo di vita. È una cosa drammatica, ma vera. Ero in un recente dibattito, c'era un pubblico in larga misura fatto di simpatizzanti e iscritti al Pd. Ho detto, scusandomi se offendevo la loro attitudine politica, che l'unica cosa buona che dovrebbe fare il Pd è sciogliersi ed è scoppiato l’applauso. Anche dentro il Pd le parti più interessate non sopportano più questa finta vita. È un partito sceso al 14% nei sondaggi, obiettivamente rischia la fine del partito socialista francese, è così avvertita questa cosa che ci sono due atteggiamenti insieme nel paese politico. Uno è l’attenzione persino crescente nei confronti del Pd l’altro è una percezione crescente, anche nel Pd, del rischio della sua scomparsa. Ma un congresso in una situazione così drammatica si fa proponendo documenti che affrontano i punti della politica nazionale, due-tre documenti contrapposti. Se vuole rinascere il Pd deve scegliere se - conclude Bertinotti - se essere una sinistra liberale o sinistra socialista. Sennò è la morte, scelga”.