“Governo populista”. Forza Italia si smarca sui carburanti: speculazione inesistente

“La speculazione sui carburanti non esiste”. Scossone all’interno della maggioranza di centrodestra sul tema di benzina e diesel, con la presa di posizione arrivata da Luca Squeri, deputato e responsabile Energia di Forza Italia, nonché ex appresentante della categoria dei distributori di benzina nella Confcommercio. “Chi ha parlato di speculazione - dice l’onorevole in un’intervista a La Stampa - ha disinformato l'opinione pubblica, una cosa gravissima. Finché si è trattato di una frase, di una dichiarazione buttata lì, amen. Ma questa falsa narrazione è servita da base per l'azione di governo. Non si può risolvere la questione dei prezzi con un cartello nel piazzale delle stazioni di servizio”.

“Quella adottata dal governo una soluzione populista, insomma” la considerazione del giornalista, con Squeri che non nega, lanciando una bordata a Giorgia Meloni e Matteo Salvini: “La sua definizione mi sembra corretta. Accise? Meloni è stata realista. Per fare uno sconto così importante, servono risorse, che sono state giustamente destinate ad altre misure. Reintrodurlo ora, poco dopo l'approvazione della manovra, mi sembrerebbe un errore”. Poi per concludere tende la mano alla leader di Fratelli d’Italia, nel mirino della sinistra per le sue dichiarazioni sulle accise fatte anni fa: “Il fatto che una volta a Palazzo Chigi si siano fatte scelte più realiste lo trovo una qualità, non un’incoerenza”.