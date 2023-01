Sondaggi, balzo della Lega. Pd in ciclone senza fine: il dato umiliante

12 gennaio 2023 a

La situazione è in completo divenire, perché la polemica sui prezzi della benzina potrebbe essere destinata ad avere un impatto sull'opinione pubblica. Ma secondo i primi sondaggi del 2023 lo stato di salute della maggioranza di governo è più che solido. Nell'ultima rilevazione di Lab2101, riportata da Termometro Politico, il partito di Giorgia Meloni - finita in queste ore nel mirino dell'opposizione per la gestione del caso dei prezzi del carburante - Fratelli d’Italia è in crescita nei consensi.

FdI guadagna rispetto alla precedente rilevazione lo 0,3% portandosi al 29%. In crescita, seppur più lieve, anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (+0,1%) che si attesta al 18,1%. Il Pd dilaniato dalle faide correntizie in vista delle primarie per la segreteria del partito, continua scalare (-0,2%), e scivola al 15,2%, ormai verso l'addio alla soglia psicologica del 15 per cento.

Nel centrodestra si registra un balzo netto della Lega di Matteo Salvini che guadagna tre decimali e si attesta al 9,3%, aumentando il divario con Azione/Italia Viva. L'alleanza di Carlo Calenda e Matteo Renzi è estimata all’8,6% (+0,2%). Nel sondaggio realizzato negli ultimi giorni del 2022 si registra la leggera flessione di Forza Italia al 6,6%, mentre l’alleanza Sinistra Italiana/Verdi stampa guadagna qualcosa e si attesta al 4%. Altri partiti: +Europa 2,6%, Italexit 1,6%, Articolo Uno 1,4%, Noi Moderati 0,5%. Il sondaggio è