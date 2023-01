Etichette sul vino: Antonio Tajani contro l'Irlanda

12 gennaio 2023 a

Scontro diplomatico tra Italia e Irlanda. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, attacca il governo di Dublino per la decisione di apporre etichette per la tutela della salute sulle bottiglie di alcolici. Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha reso noto di voler «chiedere l’intervento di Unione Europea e Organizzazione mondiale del commercio» (Omc/Wto) in merito all’«assurda» decisione dell’Irlanda di introdurre etichette sui rischi per la salute «di tutte le bevande alcoliche, compreso il vino italiano».

Assurda la decisione dell'Irlanda di introdurre un'etichetta per tutte le bevande alcoliche, incluso il vino italiano. Nonostante la contrarietà del PE. Scelta che ignora la differenza tra consumo moderato e l'abuso di alcol. Chiederò l'intervento della Commissione Ue sul @wto. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 12, 2023

Il titolare della Farnesina lo ha scritto su Twitter. Il ministro ha detto che la scelta dell’Irlanda ignora «la contrarietà del Parlamento europeo» e «ignora» anche «la differenza tra consumo moderato e abuso di alcol». Lo scorso giugno il governo di Dublino ha notificato alla Commissione europea l’intenzione di apporre etichette recanti avvertimenti sui rischi per la salute di vino e altri alcolici. La notizia del via libera alla misura è stata rilanciata da Federvini.