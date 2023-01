Bonelli sfodera la zucchina in Aula, cosa s'inventa il deputato Verde

12 gennaio 2023 a

Angelo Bonelli, leader dell'Alleanza Verdi Sinistra, sfodera una zucchina in Aula alla Camera dei deputati e riesce così ad attirare su di sé l'attenzione dei colleghi parlamentari un po' assopiti. La sua eccentrica iniziativa era rivolta a protestare contro il rincaro dei prezzi dei generi alimentari.

Ecco un estratto del discorso di Bonelli in Aula durante il quale ha sfoggiato verdure e altri generi alimentari: "L’aumento dei prezziè stato devastante per le famiglie, basta recarsi in un mercato", ha detto mostrando in Aula la zucchina, dei panini all’olio, una confezione da mezzo litro di latte, una pera, beni di prima necessità che, nel corso dell’ultimo anno, hanno subito rincari eccezionali. «E questo, - ha aggiunto - non accade solo a causa del caro energia ma anche perché, continuando a far dipendere l’Italia dalle fonti fossili e trivellando i nostri mari, il Governo ha dimenticato la crisi climatica, i cui effetti sono stati e continuano a essere devastanti, soprattutto in un Paese come l’Italia, che è hot-spot climatico, vera e propria zona rossa". Proprio contro le trivelle, i deputati capitanati da Bonelli e Fratoianni si sono tinti le mani di nero.