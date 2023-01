Sceneggiata di Verdi e Sinistra alla Camera: mani dipinte di nero contro le trivelle

12 gennaio 2023 a

a

a

Capeggiati dalla coppia Fratoianni-Bonelli, i deputati dell'Alleanza Verdi Sinistra si sono alzati in piedi dai loro banchi della Camera e hanno alzato le braccia mostrando le mani dipinte di nero. Uno show per protestare contro le trivellazioni autorizzate dal governo. Il nero, infatti, sta per il petrolio, ad indicare che si sta sporcando il Paese. Bonelli ha spiegato così la motivazione della protesta: "Oggi durante il voto di fiducia sul dl Aiuti quater con tutti i deputati del gruppo Alleanza Verdi Sinistra con le mani dipinte di nero. Questo nero rappresenta il colore del futuro che questo governo ci lascerà".

Soumahoro molla Fratoianni-Bonelli e contrattacca con un dossier

Gli ha fatto eco la deputata Luana Zanella: "Le deputate e i deputati di Avs hanno alzato le mani tinte di nero durante le votazioni del Decreto Aiuti IV per protestare contro l’anti-storica e scellerata decisione di tornare alle trivelle. Il nostro gesto in Aula per dire a governo e maggioranza che hanno le mani sporche di carbone e petrolio, le avete nere come il futuro che ci state lasciando".