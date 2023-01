In Onda, “perché il M5S ha sorpassato il Pd”. Pregliasco, verità scomoda

05 gennaio 2023 a

Lorenzo Pregliasco, direttore YouTrend, è ospite in collegamento della puntata del 4 gennaio di In Onda, talk show serale di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, e sviscera i motivi del sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del Partito Democratico, tracciando prima una storia di tale avvicendamento: “Il trend è iniziato dalla campagna elettorale, anche il risultato elettorale del 25 settembre ci raccontava di un avvicinamento notevole tra il Pd e il M5S. Quando è iniziata la campagna elettorale il Pd valeva il doppio del M5S, quando si è votato c’era un 3,5% di distacco. Oggi quello che è accaduto è che quel sorpasso si è materializzato, sostanzialmente tutti i sondaggi dicono che il M5S oggi è davanti al Pd nelle intenzioni di voto di mezzo voto”.

“Il motivo - spiega poi Pregliasco sulle cause - è principalmente uno, ovvero il fatto che il M5S da luglio, ovvero da quando cade il governo Draghi, sceglie di collocarsi nell’ambito progressista, con messaggi chiari e comprensibili per un pezzo rilevante dell’elettorato, cerca di fare in un certo senso l’alternativa un po’ più populista al Pd e questa collocazione, in questa fase in cui il Pd è più in difficoltà e ha meno chiara una strada ed una leadership, paga a livello elettorale.

“Quanto pesa Giuseppe Conte?” è questa la domanda rivolta da Telese a Pregliasco, che sottolinea l’importanza della leadership dell’ex presidente del Consiglio: “Un bel po’, non dobbiamo dimenticarci che il M5S è il partito in cui è maggiore lo scarto tra la popolarità del partito e quella del suo leader. Conte, anche nei mesi scorsi, è stato molto più popolare del M5S. Più la comunicazione si schiaccia su Conte, e il M5S lo ha fatto molto efficacemente negli ultimi mesi, più il M5S ha qualcosina da recuperare. Però - annota Pregliasco prima di concludere - c’è un congresso del Pd che porterà un segretario nuovo, questa è una variabile importante, potrebbe cambiare le cose”.