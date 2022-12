Gli auguri di Giorgia Meloni per il 2023: "Sarà un anno di vittorie e di ripresa"

30 dicembre 2022 a

È stato trasmesso in diretta sui social, come di consueto, l’ultimo appuntamento con #gliappuntidiGiorgia del 2022. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato con orgoglio il lavoro svolto dal governo in questi mesi e coglie l'occasione per fare il suo augurio agli italiani per l'anno che verrà.

Meloni parte dall'approvazione della manovra "che guarda al futuro e all'ottimismo della Nazione e che intende spronare chi intende fare la sua parte per migliorare la condizione economica del Paese. È una manovra politica, prosegue Meloni, che rispetta gli impegni presi con gli italiani. È stata approvata addirittura in anticipo rispetto a governi che erano in sella da molto tempo prima rispetto al nostro. È la prova che abbiamo un governo stabile". Poi un passaggio sulla linea del governo: "Questo è un governo che non vuole gestire l'ordinario. Vuol dare a questa Nazione una visione industriale, una idea di quale debba essere il diverso rapporto tra Stato e cittadini, tra Stato e contribuenti, tra Stato e famiglie, tra Stato e imprese".

Meloni si sofferma poi sul tema dell'immigrazione e delle ong spiegando come l'obiettivo del governo è quello di fermare le partenze dei migranti. "Il diritto internazionale non prevede che ci sia qualcuno che può fare il traghetto in mare e fare la spola con gli scafisti per trasferire gente da una Nazione all'altra. Se salvi delle persone devi portarle al sicuro. Se non vengono rispettate le norme, abbiamo previsto delle sanzioni" spiega il premier. Nelle prime settimane del 2023 l'esecutivo si occuperà di altre misure che riguardano la sicurezza in generale: "Continuiamo a difendere il principio di legalità, l'idea di uno Stato che non è la Repubblica delle banane, in cui tutti devono rispettare le regole. È finita l'Italia che si accanisce verso chi rispetta le regole e che fa finta di non vedere quelli che le violano continuamente". All’Italia “non manca niente”, serve perciò “ottimismo e coraggio di credere che ciascuno può fare la differenza, che siamo tutti sulla stessa barca ed è importante remare tutti nella stessa direzione. E quando lo facciamo l'esempio arriverà soprattutto da chi ha maggiori responsabilità. È anche l'augurio che faccio per il nuovo anno, che sia un anno di vittorie, di ripresa, costruito dall'orgoglio e dall'ottimismo degli italiani e dalla capacità della guida degli italiani di essere di buon esempio su questo orgoglio e ottimismo” conclude Meloni