Elezioni Regionali nel Lazio, Orlando contro Bianchi: ha sbagliato tutto

Andrea Orlando "scarica" Donatella Bianchi, candidata del M5s alle prossime elezioni nel Lazio. Il deputato Pd critica la scelta di Bianchi di candidarsi con i grillini e, soprattutto, di lasciare la presidenza del Parco Nazionale delle 5 Terre. «Donatella Bianchi è una professionista del servizio pubblico, è presidente del Parco Nazionale delle 5 Terre, è stata presidente nazionale del Wwf. Nessuno dei tre incarichi è direttamente o indirettamente connesso alla sfera di influenza dell’area politica di cui faccio parte all’interno del Pd. Nel Lazio sostengo con convinzione e non da oggi Alessio D’Amato. Quanto a Donatella Bianchi, per la quale conservo amicizia e stima, credo compia un errore nel prestare la propria storia a un'operazione che rischia di avvantaggiare nel Lazio la destra peggiore e meno ambientalista della storia». Lo scrive su Facebook il deputato ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando commentando le indiscrezioni apparse su alcuni quotidiani.

Conte candida la giornalista “verde” amica del rosso Orlando: vuole spaccare il Pd

«Soprattutto credo sbagli nel lasciare anzitempo la guida di un’istituzione prestigiosa come il Parco Nazionale delle 5 Terre in un momento complesso, anche in questo caso facendo un favore alla destra che procederà alla sua sostituzione. E data la politica sui parchi praticata dalla destra in Liguria c’è di che preoccuparsi. Non sono certo che questo tipo di polemiche aiutino la sfida di D’Amato», aggiunge Orlando.