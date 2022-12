Silvio Berlusconi fa gli auguri di Natale. Tra le righe il pizzino a Meloni

24 dicembre 2022 a

Come da tradizione, Silvio Berlusconi fa gli auguri di Natale agli italiani. Il Cavaliere augura ad adulti e bambini di trascorrere le festività in pace e serenità. Questa volta, però, tra le righe c'è un messaggio particolare che sembra essere rivolto proprio al premier Giorgia Meloni. Il presidente di Forza Italia, infatti, sembra tracciare la linea d'azione del governo di centrodestra nei prossimi mesi.

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere un #Natale festoso e sereno e di riuscire a realizzare nel nuovo anno i sogni ed i progetti che portate nella mente e nel cuore, per voi e per le persone che amate.

"A spaventare le famiglie e le imprese sono i rincari dei costi dell'energia - dice Berlusconi nel messaggio di auguri - Hanno colpito indistintamente tutti e hanno dato un contributo determinante all'aumento del costo della vita, che ha ormai superato il 10%. Questi aggravi hanno costretto tutti a fare delle rinunce, rinunce che sono pesate soprattutto su quei 5 milioni di italiani che si trovavano già in difficoltà. Certo, sono tante le persone che noi riusciamo ad aiutare e a tutti loro voglio dedicare un pensiero speciale, di speranza, di fiducia e di ottimismo. Stiamo lavorando per sostenere chi fino a oggi prendeva una pensione troppo bassa, e stiamo cercando di sistemare i troppi giovani che non trovano lavoro perché le imprese non sono nella condizione di assumerli per le troppe tasse e le troppe contribuzioni che oggi gravano sul costo del lavoro. Confidiamo davvero che col nuovo anno si possano risolvere alcuni dei problemi che l'Italia si trascina da tempo, per dare serenità a tutti, e per dare un futuro migliore anche all'Italia, al Paese che amiamo". A buon intenditor, insomma, poche parole. Berlusconi, tra le righe, manda un messaggio al premier e le fa capire che l'aumento delle pensioni e il tema del lavoro e delle imprese sono sempre al primo posto dell'agenda di Forza Italia. E dovranno essere le stelle polari anche per l'azione del governo nel nuovo anno.