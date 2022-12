Tagadà, l'analisi di Cerno su Berlusconi: “Renzi? Ecco come lo vede”

21 dicembre 2022 a

a

a

Perché Silvio Berlusconi ha usato parole al miele per Matteo Renzi negli scorsi giorni? La domanda è rivolta da Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà nel pomeriggio di La7, a Tommaso Cerno, giornalista e direttore de L’identità, che dà una spiegazione delle posizioni del Cavaliere sul leader di Italia Viva: “Renzi è un personaggio politico di grande livello, è un messaggio per Giorgia Meloni, ma è anche un messaggio per Renzi. L’unico motivo per cui Renzi non ha conquistato i voti di quell’area è l’esistenza di Berlusconi, è la successione che rendeva Renzi non idoneo ad andare lì. Perché Forza Italia è mutata, in maniera enorme in questi anni, Berlusconi rappresenta un po’ quel tutt’uno che impedisce a Renzi di entrare davvero in quel campo politico”.

Il raptus di gelosia di Calenda. Così vuole zittire il "prezzemolino" Renzi

“Soprattutto - prosegue ancora Cerno su un possibile cambio della guardia tra i due leader politici - perché il centrodestra oggi è di nuovo ricostituito, non so se in maniera definitiva, vedremo, lo vedremo quest’anno. Le elezioni europee porteranno la necessità agli alleati della Meloni di dire chi sono, lì capiremo se questo è un governo di centrodestra o un tentativo di far nascere qualcosa che l’Italia non ha mai visto. La Meloni è un elemento di novità, Berlusconi non è un elemento di novità, è alla ricerca di un successore e lo vede in Renzi, forse qualcosa che poteva avvenire anni fa. Berlusconi - la sentenza finale del giornalista - è troppo grande per avere un successore definito e Renzi è abbastanza grande da non cedere spazi a nessuno”.