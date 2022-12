Guerra dei medici in Lombardia: Fontana schiera nelle sue liste "l'anti-Pregliasco"

Fiorenzo Corti, medico di famiglia piuttosto noto, correrà nella lista civica del governatore uscente

Dopo Pregliasco arriva Corti. Ma stavolta col centrodestra. Fiorenzo Corti, medico di famiglia, vice segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), correrà alle elezioni regionali della Lombardia candidandosi nella lista civica del governatore Attilio Fontana, candidato dal centrodestra per un secondo mandato.

Il "camice bianco" annuncia la sua scelta all’Adnkronos Salute, all’indomani della discesa in campo di un altro volto noto della sanità regionale e italiana, il virologo Fabrizio Pregliasco, in lizza per un posto nel Consiglio regionale lombardo al fianco del candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino.

«Il presidente Fontana mi ha chiesto di dargli una mano, di candidarmi nella sua lista civica, e io ho accettato», dichiara Corti. «Ne parliamo da mesi», tiene a precisare. «In un momento di ristrutturazione della sanità territoriale - spiega il medico - mi ha fatto piacere questa scelta, perché indubbiamente che in Consiglio regionale ci possa essere anche un medico di famiglia potrebbe dare un beneficio alla professione e ai cittadini lombardi».

Nei giorni scorsi aveva fatto rumore la presa di posizione polemica della compagna di Pregliasco contro la di lui candidatura nel centrosinistra. Carolina Pellegrini, questo il suo nome, ha infatti dei trascorsi politici nel centrodestra e si è sfogata contro il compagno su Facebook.