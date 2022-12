Pregliasco candidato, Bassetti stronca i "virologi tutti schierati a sinistra"

19 dicembre 2022 a

Fabrizio Pregliasco, virologo diventato famoso durante la pandemia, si è candidato consigliere regionale in Lombardia come capolista nella lista civica di Pierfrancesco Majorino sostenuto da Pd e M5s. Una scelta commentata da un altro medico divenuto molto conosciuto in questi ultimi anni: Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. "Io orgogliosamente ho sempre detto di aver votato centrodestra - dice Bassetti all'Adnkronos - Pregliasco, Crisanti e Lopalco si sono candidati alle elezioni e gli faccio i migliori auguri. L’ho fatto con Crisanti, con Lopalco e oggi faccio gli auguri a Pregliasco. Certo è che i virologi sono tutti schierati dalla stessa parte, a sinistra. Massimo Galli ma anche Antonella Viola non hanno mai nascosto le loro simpatie verso quella parte politica - ricorda l'infettivologo di Genova - Io orgogliosamente ho sempre detto di aver votato centrodestra. Dopo di che io ho fatto un scelta di coerenza che è quella di continuare a fare il medico stando dalla parte dei pazienti e dei miei studenti. A chi invece ha deciso di candidarsi e di fare politica gli auguro i migliori successi".

Majorino, invece, commenta: "La candidatura del virologo Fabrizio Pregliasco è veramente una bella notizia, lui per me è una persona davvero perbene e molto seria. Sarà una presenza molto importante per mettere al centro il diritto alla salute delle persone", dice il candidato governatore di Pd e M5S, ospite del programma Aria Pulita sul canale 7 Gold, "il sistema sanitario lombardo è oggi incredibilmente ingiusto, noi stiamo creando un’alleanza per ricostruire il mondo socio-sanitario. Questa è una grande priorità".