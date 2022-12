Sondaggi, Pd travolto dal Qatargate: "Il punto più basso di sempre"

20 dicembre 2022 a

Il Pd va sotto la soglia psicologica del 15 per cento, un minimo storico che fotografa anche gli effetti del Qatargate. Lo scandalo europeo che ha colpito la sinistra si riverbera in maniera inconfutabile sul partito di Enrico Letta che già prima registrava un'emorragia di consensi nei sondaggi dalle elezioni del 25 settembre, già disastrose, in poi. Enrico Mentana, nel presentare l'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 aveva spiegato che il Qatargate avrebbe avuto un effetto sui dati che vedono i dem perdere lo 0,4% rispetto alla settimana scorsa. Il dato è impietoso: 14,7 per cento.

Si avvicina ai tre punti il distacco dal Movimento 5 stelle, che guadagna lo 0,3% e sale al 17,4%. Primo partito sempre Fratelli d'Italia: perde due decimi e scende al 30,6% ma è sempre il preferito di quasi un elettore su tre. Guadagna mezzo punto in un colpo solo invece la Lega (dall'8,5% al 9%) e Forza Italia sale dal 6 al 6,1% Stessa solfa, con qualche differenza nei numeri, nella media dei sondaggi realizzati nelle ultime quattro settimane da Dibimedia. Il partito di Giorgia Meloni continua la sua corsa verso il 30% "e ora è a soli 3 decimi dalla soglia". FdI "ha guadagnato 6 decimi nelle ultime 4 settimane, e quasi 4 punti dalle politiche in meno di 3 mesi". Crescono anche le altre liste principali di centrodestra: Lega (8,6%) e Forza Italia (7,0%).

Per quanto riguarda le opposizioni, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cresce e consolida il secondo posto tra i partiti al 17,4%. Stabile il Terzo Polo Azione-Italia Viva al 7,9%. Il Partito Democratico "tocca nella media di oggi il punto più basso di sempre della sua storia, almeno con riferimento alle intenzioni di voto. Il precedente minimo era stato registrato il 12 ottobre 2018, un 16,7%". Secondo la media dei sondaggi il Pd è dato al 16,4% "in calo di ben 8 decimi su 4 settimane fa e di 6 decimi sul dato del 17% di settimana scorsa". I tormenti dem non risparmiano le altre liste di centrosinistra, colpite anche dallo scandalo legato alla famiglia di Aboubakar Soumahoro. L'alleanza Verdi e Sinistra è data al 3,6% in virtù di un calo di due decimali.