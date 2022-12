Agorà, il sondaggio di Masia: effetto Qatar sul Pd. Salvini-Lega alla riscossa

19 dicembre 2022 a

C'è la legge di Bilancio da varare e varie partite aperte ma le cose per il governo di centrodestra "stanno andando abbastanza bene". Fabrizio Masia nel costo della puntata di lunedì 19 dicembre di Agorà, su Rai3, mostra i risultati dell'ultimo sondaggio di EMG-Different su esecutivo, leader e forze politiche. E in tutti e tre i campi lo stato di salute della coalizione in termini di consenso è più che positivo. La stessa cosa non può dirsi per la sinistra.

Si parte dall'orientamento di voto ai partiti. "Fratelli d'Italia ha arrestato la sua corsa ma è sempre nettamente il primo partito" con il 29,2 per cento, afferma il sondaggista. Un dato "molto più forte rispetto al 26% delle ultime politiche". Secondo nella graduatoria è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che tutta via perde due decimali rispetto a sette giorni fa e cala al 17,3 per cento. Giù, ma non è una novità, anche il Pd. Il Partito democratico sondato insieme a Psi e Articolo 1 cede lo 0,2 per cento e va ala 16,8 per cento, con Masia che spiega come il risultato possa essere correlato alla "vicenda del Qatar", ossia lo scandalo tangenti al Parlamento europeo che ha travolto tra gli altri l''ex esponente del Pd Antonio Panzeri. Nel centrodestra sono risalite la Lega (8,9 per cento) e Forza Italia (6,7). Stesso discorso per il Terzo polo Azione-Italia viva: 7,5 per cento.

Nella fiducia ai leader buon segnale per Giorgia Meloni che guadagna un punto percentuale e convince il 50 per cento degli italiani, la metà esatta, Meglio solo l'ex premier Mario Draghi (52 per cento). Tra i dati più importanti, sottolinea Masia, "la ripresa del consenso personale di Matteo Salvini in modo correlato alla crescita della Lega, e la ripresa anche del consenso di Carlo Calenda". Il tandem fa bene anche aa Matteo Renzi che rivede il 20 per cento in termini di fiducia personale: "Il punto più alto egli ultimi due anni e mezzo". Rispecchia il consenso alla presidente del Consiglio anche la fiducia nel governo che resta molto alta: "Metà dell’elettorato potenziale è a favore" conclude il sondaggista.