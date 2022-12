Sondaggi, chi è il ministro più amato. Su Salvini e la Lega, allarme per Conte

18 dicembre 2022 a

Dopo la luna di miele seguita alle elezioni il governo si trova in un fase delicata con la legge di Bilancio da varare entro la fine dell'anno e tutti gli sforzi dell'esecutivo di Giorgia Meloni e della maggioranza di centrodestra sono concentrati sul portare a casa l'obiettivo. In una fase come questa è abbastanza comprensibile che negli ultimi sondaggi la fiducia nel premier Giorgia Meloni registri un calo. Secondo la rilevazione di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, per Affaritaliani.it diffusa domenica 18 dicembre il consenso nella presidente del Consiglio è in lieve calo e scende al 53,6 per cento, comunque la maggioranza.

Dati interessanti arrivano nella fiducia nei singoli ministri. Il più amato dagli italiani del governo Meloni risulta Giancarlo Giorgetti, a capo dell'Economia, con il 56%. In seconda posizione troviamo il ministro della Difesa Guido Crosetto, che negli ultimi giorni ha criticato con forza la politica monetaria della Bce, con il 54%. Al terzo posto un terzetto formato da Raffaele Fitto, Andrea Abodi e Antonio Tajani (53%,). Cresce, come il suo partito, Matteo Salvini al quarto posto con il 52%. Sale nel consenso degli italiani anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi (51%) fautore della linea dura con le Ong e i trafficanti di migranti.

Passando ai partiti, Fratelli d'Italia è i calo e scivola sotto il 29%, Cresce come detto la Lega che sale ancora e sfiora il 9%. Segnali di controtendenza nella galassia del centrosinistra, con il Pd che fa registrare una leggera ripresa e si attesta al 15,9% mentre il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, dopo l'aumento del consenso con la battaglia del Reddito di cittadinanza, arretra al 17,9%. Il terzo polo formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi si attesta all'8,3% facendo registrare il segno più rispetto all'ultima rilevazione.