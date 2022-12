Obbligo Pos a 60 euro via dalla Manovra? Meloni: "Ci inventeremo un altro modo"

Sullo stesso argomento: Pensioni minime a 600 euro grazie alla stretta sul Reddito

«È una manovra, non è mai una approvazione facile. Stiamo facendo tutti il nostro lavoro, però penso che obiettivamente, nei tempi e nelle condizioni che avevamo, abbiamo fatto del nostro meglio per dare al Parlamento la possibilità di avere i tempi di valutare la legge di bilancio». La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lasciando il Senato al termine del concerto di Natale ha spiegato che sulla Legge di bilancio «l’opposizione fa il suo lavoro, come è giusto che sia. Noi siamo stati molto disponibili anche a valutare nel merito le singole proposte che arrivavano - ha aggiunto Meloni - perché se arrivano buone proposte non ci sono problemi ad approfondirle. Se invece l’approccio è pregiudiziale, il governo deve fare il governo e l’opposizione fa giustamente l’opposizione».

Parlando della norma che cancella l’obbligo di accettare il pagamento con il Pos sotto i 60 euro, Meloni sottolinea che «quello è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la commissione europea». E «se non ci sono i margini» di trattativa «ci inventeremo un altro modo per non far pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti».

Intanto è ripresa in commissione Bilancio alla Camera la discussione sulla manovra. Il pacchetto di emendamenti annunciato dal governo inizialmente per le 19,30 potrebbe slittare alle 21,30, in coincidenza con l’intervento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.