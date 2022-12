Festa FdI, Matteo Salvini fa la profezia sulle Regionali: nostre vittorie primi regali del 2023

17 dicembre 2022 a

I primi regali del nuovo anno saranno le vittorie del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Matteo Salvini non ha dubbi e, nel corso del suo intervento video alla festa per il decennale di Fratelli d'Italia, ha espresso l’auspicio che i «primi doni del 2023 siano due vittorie alle elezioni in Lazio e Lombardia». «Avremo squadre all’altezza". Poi la previsione sull'esecutivo di centrodestra: «Giorgia Meloni ha l’onore e l’onere di essere presidente del Consiglio e lo sarà a lungo. Lavoreremo almeno per i prossimi 5 anni», ha aggiunto.

Poi il riferimento ai rapporti all'interno della maggioranza di governo. «C’è stata competizione in campagna elettorale? Sì. C’è competizione al governo? No, la competizione lascia spazio alla determinazione e a un rapporto bello di fiducia e di battaglie comuni - ha aggiunto Salvini - La comunità militante della Lega è totalmente determinata» a proseguire nell’alleanza di centrodestra e «sono convinto che abbiamo un destino comune. Provano a farci litigare ma non ci riescono: sono orgoglioso di essere parte di questa splendida squadra» di governo.

Quanto al programma di governo, Salvini annuncia che l'obiettivo è un Paese «con più poteri a Comuni e Regioni e che elegga direttamente il Presidente della Repubblica». Infine la bastonata alla sinistra sul Qatargate. «Qualcuno è fustigatore dei pubblici costumi altrui - ha detto Salvini - e poi ha un problema grande come una casa in casa propria. Quando parlano di tetto al denaro contante, c’era qualcuno che di contante era molto esperto...».