Festa FdI, Berlusconi: "La vittoria di Meloni è una svolta storica"

17 dicembre 2022 a

a

a

La vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni ha rappresentato "davvero una svolta storica, e non soltanto perché - per la prima volta nella storia italiana - è una donna a ricoprire questo ruolo. Questo è certamente molto importante, ma è ancora più importante il fatto che alla guida del Paese ci sia, per la prima volta nella storia della Repubblica, un leader politico espressione diretta della destra, della sua storia, dei suoi valori". È quello che ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nel videomessaggio inviato per la festa del decennale di Fratelli d'Italia a piazza del Popolo a Roma.

Una festa che celebra il futuro: ecco la piazza di Fratelli d'Italia

"Questo significa che oggi la democrazia italiana è davvero compiuta. Lo si deve all'impegno e alla tenacia di tutti voi e di tutti noi, lo si deve alla credibilità e alla serietà del lavoro di Giorgia che sta guidando coalizione con l'autorevolezza e la credibilità che tutti le riconoscono", rimarca il Cavaliere. "Sono certo che tu Giorgia con la tua determinazione e con il tuo impegno saprai realizzare quel grande sogno della rivoluzione liberale, nel quale abbiamo creduto insieme e nel quale credono gli italiani" ha spiegato Berlusconi. "È per questo che voglio salutarti con affetto, voglio salutare tutti voi, i militanti, i dirigenti, i parlamentari, gli uomini di governo di Fratelli d'Italia, e voglio farlo con il mio motto tradizionale: 'Chi ci crede combatte, chi ci crede supera ogni ostacolo, chi ci crede vince!'. Voi ci credete, noi ci crediamo!", conclude il leader di Forza Italia.