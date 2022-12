Autonomia, Carfagna contro il governo: "Inaccettabile procedere per dpcm"

17 dicembre 2022 a

Veleno dell'ex deputata azzurra Mara Carfagna, ora presidente del partito Azione di Carlo Calenda, contro la riforma sull'autonomia annunciata dal governo. "Il ministro Fitto conferma che il Governo vuole mani libere sull'autonomia differenziata, da farsi a colpi di dpcm, ignorando il Parlamento" ha detto Carfagna.

"Si vuole che una riforma delicatissima, destinata a incidere sulla vita di milioni di italiani, venga in pratica decisa con una trattativa riservata tra una cabina di regia istituita con un dpcm, e quindi espressione diretta del governo, e le Regioni. E le Camere? Relegate sullo sfondo, di fatto senza possibilità di intervenire, di emendare, di correggere eventuali storture. Resta poi il nodo irrisolto del mancato finanziamento dei Lep, per i quali in manovra non è previsto un euro. Una riforma così fatta, a scatola chiusa e senza soldi per i Lep, è chiaramente pericolosa e inaccettabile", conclude la presidente Carfagna.