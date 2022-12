Calenda vuole mangiarsi Forza Italia: "La stiamo svuotando, ma no con Meloni"

05 dicembre 2022 a

Prima l'incontro con Giorgia Meloni per un confronto sulle misure su cui è possibile trovare un'intesa. Poi le parole al miele riservate al premier. Gli occhi sono puntati su Carlo Calenda e sul suo Terzo Polo, la formazione nata dall'unione di Azione e di Italia Viva. Oggi alla Camera, ad esempio, il partito di Calenda ha votato insieme alla maggioranza contro gli emendamenti per cancellare la parola "merito" dal ministero dell'Istruzione. Poi ha rinunciato a presentare i suoi emendamenti sul ministero della Giustizia, in cambio il governa si è impegnato a recepire gli stessi come ordini del giorno. Inevitabile, quindi, la domanda che Calenda si è sentito rivolgere a L'Aria Che Tira su La7: "Volete svuotare Forza Italia ed entrare nel governo?". Ecco la risposta del leader del Terzo Polo: "Svuotare Forza Italia? La stiamo già svuotando. Ma non vuol dire andare al governo con Meloni". Vuol dire una cosa molto diversa, vuol dire cercare di avere per la prima volta in Italia un centro riformista per far ritrovare insieme persone divise da un bipolarismo sempre più estremo",

Va ricordato che Azione negli ultimi mesi ha già accolto diversi esponenti politici di Forza Italia. A partire dai più famosi: Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna. L'operazione è chiara e per nulla velata. Le parole pronunciate oggi da Calenda lo confermano. A rispondergli ci pensa il deputato azzurro Giorgio Mulè: "Lui alla mattina dice una cosa, al pomeriggio e alla sera un’altra ancora, è uno instabile politicamente. Altro che tisana, dovrebbe farsi delle enormi iniezioni di tranquillanti".