Stefano Bonaccini contro Elly Schlein, sfida all'ultimo voto per le primarie Pd

E' sfida all'ultimo voto per le primarie Pd. Secondo il sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana durante il TgLa7 in onda il 12 dicembre, i due candidati alla guida del Partito democratico saranno i protagonisti di una sfida all'ultimo sangue. Secondo il sondaggio Swg, gli elettori del Pd preferiscono Bonaccini a Schlein ma solo per una manciata di voti. L'attuale governatore dell'Emilia-Romagna raccoglie il 39% delle preferenze degli elettori Pd. Elly Schlein si ferma, invece, soltanto al 35%. Al terzo posto c'è Paola De Micheli distanziatissima e ferma al 7%.

E gli elettori del Pd alle Politiche del 2022 si sono espressi ancge su un ipotetico cambio di nome. Ma il sondaggio si è rivelato un plebiscito: l'86% degli elettori Pd non vuole il cambio del nome contro un misero 14% che, invece, desidera che il nuovo corso del partito passi anche per un nome diverso.