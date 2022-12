“Nel Pd solo lotte di potere”. Decaro sbotta: “Basta col sistema delle correnti”

11 dicembre 2022 a

Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, è ospite della puntata dell’11 dicembre di Mezz’ora in Più, il programma televisivo domenicale condotto da Lucia Annunziata e si esprime sulla corsa per la segreteria del Partito Democratico: “Spero che Stefano Bonaccini vinca la corsa. Bonaccini è un presidente di Regione, ci siamo schierati con lui tanti sindaci e governatori perché vorremmo rompere il sistema delle correnti, che in questi anni tanti danni ha fatto al Pd. Facevamo finta di parlare di politica e invece parlavamo di politici, cioè di capi corrente che cercavano pezzi di potere”.

Già ieri Decaro, nel suo intervento alla prima tappa congressuale di Stefano Bonaccini andata in scena nel capoluogo pugliese, aveva lanciato dei siluri al resto del Pd e ai suoi vertici: “Ho visto in questi anni gente assolutamente incapace che ha azzeccato la corrente giusta e ha conquistato un posto al governo. Ho visto amici d’infanzia che hanno cominciato a litigare e sono arrivati alle mani per conquistare un posto di sottogoverno. Ho visto politici che adulavano il capo corrente di turno e pochi mesi dopo lo sommergevano di improperi quando cadeva in disgrazia. Ho visto lunghissime chat, lunghissime trattative - aveva aggiunto Decaro - in cui sembrava interessarsi di politica invece ci si interessava di politici, cioè di se stessi per conquistare un piccolo pezzo di potere. Ho visto persone utilizzare il Partito democratico come autobus per raggiungere una meta e scendere quando conveniva. Abbiamo visto tutto questo in 14 lunghi anni ma abbiamo visto anche centinaia e centinaia di volontari che hanno dato tanto per il partito”.