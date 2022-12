18app, Renzi prepara la battaglia: “Pronti all'ostruzionismo, follia la cancellazione”

09 dicembre 2022 a

Matteo Renzi passa all’attacco nei confronti del governo Meloni e della maggioranza di centrodestra. “La maggioranza della Meloni vuole cancellare #18App. Follia! Perché hanno paura della cultura? Io sono pronto all’ostruzionismo parlamentare. Ma chiedo a tutti di darci una mano. Firmate la petizione su http://bit.ly/petizione18app, fatela girare. Dovranno fermarsi loro, non noi” il messaggio su Twitter del leader di Italia Viva contro l’annunciata cancellazione della 18app. Il senatore fiorentino ha rincarato la dose con un video in cui promette un’aspra opposizione: “È assurdo, è veramente assurdo. Bisogna reagire. La maggioranza che sostiene il governo Meloni ha scelto di cancellare la 18app. È folle. Quella misura lì che avevamo voluto noi, che ci hanno copiato in Francia, in Spagna, in Germania, permetteva e permette ancora a quelli del 2003, del 2004 di entrare dentro una libreria, di pagarsi un concerto, di andare a teatro. Cancellare sulla cultura è sbagliato perché uccide l’idea di futuro. Non rassegniamoci. Io - chiosa Renzi - farò tutta la mia parte, noi faremo tutta la nostra parte, arrivando fino all’ostruzionismo in parlamento contro questa scelta”.