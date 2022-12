L'Aria che Tira, “ma che stai dicendo?”. La deputata dei Verdi manda in tilt Centinaio

09 dicembre 2022 a

a

a

Gian Marco Centinaio, esponente della Lega e vice-presidente del Senato, è tra gli ospiti dell’edizione del 9 dicembre de L’Aria che Tira, talk show di la7 condotto da Francesco Magnani, che interroga sulle questioni alimentari un’altra ospite, Eleonora Evi, deputata dell’Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, un discorso che fa scattare le scintille tra i due. “La ridenominazione del ministero dell’Agricoltura in Agricoltura e Sovranità alimentare distorce e scippa questo termine da movimenti che lo usavano per tutta un’altra origine, il principio cardine era il diritto dei popoli di alimentarsi con prodotti del loro territori, ma soprattutto il diritto di produttori e consumatori di essere al centro delle politiche alimentari, al di sopra di quelle che sono le logiche di mercato, che invece oggi prevalgono a tutti i livelli. Non credo che cambierà molto con il nuovo approccio di questo ministero, si va avanti con la stessa logica di portare avanti un modello industriale ed intensivo, a discapito di realtà più piccole, di agricoltura biologica” il discorso sul tema di Evi.

"Cocktail il giorno della morte". Sassoli, gaffe a sinistra e Ue in imbarazzo

“Ma costa sta dicendo?” sbotta Centinaio, facendo un gesto eloquente con la mano e con una faccia, dei sorrisi ironici che sono tutto un programma. “È inutile ridere” replica Evi, con il senatore leghista che spiega la sua posizione: “Non è assolutamente così, l’Europa con i fondi europei sta provando a valorizzare gli allevamenti e le produzioni di nicchia. La collega dovrebbe andare nelle varie regioni e dovrebbe leggere i vari documenti sui fondi, viene valorizzato il chilometro zero, il biologico. Durante la pandemia, quando tutte le aziende e le macchine erano ferme, ma le aziende agricole funzionavano, il livello dell’inquinamento non aumentava, di conseguenza non si deve dare colpa all’agricoltura se c’è inquinamento. Dobbiamo dare la colpa a chi realmente inquina…”.