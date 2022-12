David Sassoli, "cocktail il giorno della morte". La gaffe a sinistra e l'Ue in imbarazzo

09 dicembre 2022 a

a

a

Clamorosa gaffe dei Socialisti e democratici in memoria di David Sassoli: brindisi nel primo anniversario dalla scomparsa del fu presidente del Parlamento europeo all’età di 65 anni per una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. A denunciare l’imbarazzante scivolone è stato l’ex storico portavoce di Sassoli. Roberto Cuillo ha pubblicato su Twitter il messaggio del gruppo S&D di cui fa parte anche il Partito democratico. Si legge nel biglietto: “Cari membri, cari colleghi, ho il piacere di invitarti al ricevimento per l’Anno nuovo il prossimo 11 gennaio 2023 alle ore 19: sarà un’occasione per discutere insieme le prospettive politiche per il 2023”.

Insomma, un party. Cuillo ha aggiunto a correndo un commento di grande disappunto: “11 gennaio 2023, esattamente un anno dopo la morte di David Sassoli… il Gruppo S&D organizza una festa… no comment”.

January 11, 2023...exactly one year after David Sassoli's death...S&D Group makes...a party ...#nocomment pic.twitter.com/1SPC0HUHT0 — RobertoCuillo (@robertocuillo) December 7, 2022

In realtà, l’Unione Europea e il Parlamento europeo presieduto da Roberta Metsola hanno previsto una cerimonia di commemorazione per il primo anniversario dalla morte di David Sassoli, per questo stride ancora di più l’inopportuna e insensibile decisione del gruppo europeo di centrosinistra di fissare il tradizionale cocktail del nuovo anno proprio in quella data.