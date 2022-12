L'aria che tira, scintille sul Reddito tra Conte e Lucaselli. E Ronzulli se ne va

07 dicembre 2022 a

Minuti di confusione e incomprensioni "a distanza" nella puntata di mercoledì 7 dicembre de L'aria che tira, su La7. Era prevista un'intervista a Giuseppe Conte in studio ma il leader del Movimento 5 stelle si collega dalla piazza attorniato dai suoi sostenitori. Si parla naturalmente del Reddito di cittadinanza e Conte sbotta subito con la conduttrice Myrta Merlino che, nel sintetizzare gli attacchi di FdI e Forza Italia, sembra associare troppo direttamente l'ex premier alle minacce di morte subite da Giorgia Meloni nelle ultime ore. In collegamento c'è anche Licia Ronzulli di Forza Italia, che respinge forzature, tuttavia in questo caso causate forse da un eccesso di sintesi, ma ribadisce il concetto: "Qualcuno sta fomentando queste piazze. Qualcuno sta armando le mani di questi folli che poi decidono di minacciare e spingersi oltre".

Conte ribadisce la condanna a ogni tipo di minaccia o forma di violenza: "Io ci sono passato durante la pandemia e lo so bene, non l'ho nemmeno pubblicizzato..." afferma l'ex premier forse con una velata polemica all'indirizzo dell'attuale inquilina di Palazzo Chigi. "È inaccettabile vivere sotto minaccia, ma nelle piazze in cui vado raccomando a tutti manifestazioni pacifiche e di evitare gesti inconsulti, ma il disagio esiste".

In studio c'è Ylenja Lucaselli di Fratelli d'Italia che ribatte: "Lo abbiamo registrato tutti il malessere e il disagio", il problema è che il Movimento 5 Stelle fa passare il messaggio che il "governo vuole cancellare il reddito di cittadinanza e non è assolutamente così", spiega la parlamentare meloniana. "Per questo FdI chiede le scuse di Conte".

In attesa di parlare c'è ancora Ronzulli: "Ma parla solo Conte? Sono in mezzo alla strada Myrta", afferma la senatrice azzurra. Il leader M5s si sente chiamato in causa: "Se fate un dibattito non posso seguire", e risponde a Lucaselli credendo che sia Ronzulli... La situazione è complicata vista la comunicazione a distanza, meglio mandare la pubblicità. Durante la quale Ronzulli "sparisce".