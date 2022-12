Migranti, Meloni contro gli sbarchi delle Ong: "La posizione del governo non cambia"

06 dicembre 2022 a

a

a

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce la linea dura del governo contro gli sbarchi delle Ong in Italia. Se dovessero arrivare al largo delle coste italiane nuove navi delle Ong "la posizione del governo per quel che mi riguarda non cambia. Poi mi rendo perfettamente conto che la questione non vada affrontata così. Va risolta con un approccio che secondo me non può essere solo italiano" ha detto Meloni parlando al termine del vertice sui Balcani a Tirana.

"Un piano Mattei per l'Africa". Giorgia Meloni sull'emergenza migranti

Per il premier bisogna "passare da un dibattito che è stato poco fruttuoso sulla lunga distanza di redistribuzione presunta a un approccio per cui i confini esterni dell'Ue si difendono, e si cerca di distinguere il tema della protezione umanitaria dei rifugiati da quello dell'immigrazione, che va gestito in un altro modo, ovvero con i decreti flussi. Su questo noi siamo orientati a lavorare al di là dell'immediato, ma la mia posizione non cambia" ribadisce Meloni. E per quanto riguarda la il rapporto con il presidente francese Macron, Meloni rassicura: "con la Francia i rapporti continuano al di là del racconto che ne fa la stampa" e "anche sulla questione migratoria vanno avanti. Finalmente l'Europa apre dei tavoli e fa riunioni per capire come si possa cambiare prospettiva e cercare di affrontare in maniera più sistematica questo problema". Meloni annuncia poi che incontrerà presto il presidente francese. "Ho incontrato Macron ma non abbiamo avuto il tempo per un bilaterale. Saranno molte le occasioni di incontro nei prossimi giorni, saremo entrambi ad Alicante venerdì per il vertice dei paesi mediterranei e c'è il Consiglio europeo la prossima settimana", aggiunge Meloni.