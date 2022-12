Emergenza migranti, Giorgia Meloni rivolge un appello all'Europa

03 dicembre 2022 a

Emergenza migranti, Giorgia Meloni chiede aiuto all'Europa. Il premier ha parlato nel corso della Conferenza Internazionale Rome MED Dialogue. meloni ha rivolto un appello a Bruxelles affinché si faccia carico dei flussi migratori e non lasci da sola l'Italia. «Ci vuole più Europa sul fronte Sud, come l’Italia rivendica da tempo: noi, da soli, non possiamo gestire un flusso che ha assunto dimensioni ormai ingestibili. Occorre che l’Europa realizzi con urgenza un quadro di collaborazione multilaterale, basato su flussi legali, con una incisiva azione di prevenzione e di contrasto ai flussi irregolari, che debba prevedere ad esempio anche un tassello indispensabile che è quello della europeizzazione nella gestione dei rimpatri». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Conferenza Internazionale Rome MED Dialogue. «Il Mediterraneo ha bisogno di essere percepito prevalentemente come una comunità di destino, come luogo di incontro tra identità nazionali e non - come troppo spesso è accaduto negli ultimi anni - come un luogo di morte causata da trafficanti di vite umane», ha aggiunto.

«L’Italia è fortemente impegnata con questo governo a rafforzare il suo ruolo nel Mediterraneo. Abbiamo di fronte troppe sfide epocali. L’Italia si è fatta da sempre promotrice di un approccio costruttivo. Per l’Italia è importante il dialogo. Dobbiamo anche dirci che, se vogliamo, l’Italia è stata un precursore di questa strategia come dimostra molto bene questa Conferenza», ha aggiunto. «La nostra prosperità non è possibile se non c’è anche quella dei nostri vicini. Per questo ho parlato, in sede di insediamento del governo alle Camere, della necessità che l’Italia si faccia promotrice di un "Piano Mattei" per l’Africa. Rappresentare una nazione guida è il ruolo che ci piacerebbe avere» anche «per contrastare il dilagare del radicalismo estremista soprattutto nell’area sub-sahariana», ha aggiunto Meloni.