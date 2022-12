Tagadà, Roncone fa a pezzi Elly Schlein: cognome distorto e bordata sul curriculum

05 dicembre 2022 a

a

a

Fabrizio Roncone non è affatto tenero con il Partito Democratico e con Elly Schlein. Il giornalista del Corriere della Sera appare nella lista degli ospiti della puntata del 5 dicembre di Tagadà, il talk show pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella, e spara a zero sulla ex vice-presidente della Regione Emilia-Romagna: “Ho letto il curriculum di Schlein - dice pronunciando un paio di volte il cognome in maniera errata e venendo corretto dalla padrona di casa - ed ho capito che la cosa più figa che ha fatto è stata fare la volontaria alla campagna elettorale di Obama. Io penso che l’obiettivo del Partito Democratico sia far uscire Giorgia Meloni da Palazzo Chigi il più rapidamente possibile, non credo ci siano altri obiettivi, un’opposizione seria pensa di mettere in difficoltà il governo al punto di costringerlo alle dimissioni anticipate. Mi sembra invece che si siano messi nelle mani di un problema enorme che è quello della spaccatura, da una parte ci sono quelli ossessionati da Matteo Renzi e dall’altra una giovane politica, del tutto priva di esperienza, che pensa di guidare il partito, non vedo altro orizzonte che la scissione. Mi sembra - sentenzia e conclude Roncone - che siano molto distanti questi due fronti, non possono rimanere insieme”.