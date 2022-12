Emergenza migranti, Antonio Tajani: serve una nuova legge sui flussi

04 dicembre 2022 a

Antonio Tajani posiziona l'Italia nelle sfide poste dall'immigrazione. Non più e non soltanto politiche incentrate sulla gestione di navi e porti ma la necessità di ripensare l'intero ordinamento sull'immigrazione. Lo chiede e ne parla Antonio Tajani in un'intervista concessa al quotidiano La Stampa. Il ministro degli Esteri del governo Meloni mette in evidenza che il nodo immigrazione non è una sfida locale tra Italia e Francia ma un fenomeno di portata epocale che deve essere affrontato dall'Europa di Bruxelles con un approccio comunitario senza scaricare i risvolti negativi su un solo o su pochi Paesi.

«Non è questione di navi o porti, serve una nuova legge sui flussi». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista alla Stampa. «L’Italia - aggiunge il ministro degli Esteri - è tornata protagonista del Mediterraneo allargato. Siamo un ponte per la pace e la stabilità. Con le nostre conoscenze in agricoltura e la nostra capacità di fare impresa possiamo contribuire a estirpare i grandi mali del nostro tempo: terrorismo e traffico di esseri umani». La questione dell’immigrazione «non è una sfida Italia-Francia o Francia-Germania. I Paesi africani sono preoccupati come noi».