Ischia, la difesa di Gubitosa sul condono fa infuriare Tecce: "Bugie, me ne vado"

"Se dice bugie me ne vado, c'è scritto nero su bianco: condono". La giornalista Laura Tecce sbotta con Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle sul caso Ischia e il provvedimento del governo di Giuseppe Conte dopo il terremoto che ha colpito l'isola nel 2017. Per il grillino le polemiche non esistono perché non si è trattato di un condono ex novo degli immobili dell'isola perché il provvedimento, allora, serviva a capire chi poteva ricevere aiuti dallo Stato per gli edifici che non potevano andare a chi aveva la casa da abbattere. La lettura dei fatti di Gubitosa nel corso di Agorà, il programma di Rai3, trova la ferma opposizione di Tecce che minaccia di andarsene dallo studio se il grillino dovesse continuare a sostenere questa tesi. "E io le volevo anche dare ragione sul dissesto idrogeologico che non è solo un problema di Ischia" afferma la giornalista.

Come noto si parla del decreto Genova approvato nel 2018 dal primo governo Conte sostenuto dal Movimento 5 Stelle, in particolare dell’articolo 25 "Definizione delle procedure di condono" che consentiva l’accesso ai fondi pubblici per la ricostruzione di migliaia di case, anche quelle risultanti da abusi edilizi a cui però non era stata ancora applicata la sanatoria per ritardi burocratici o nei controlli. In sintesi, si prevedeva che chi avesse fatto richiesta di una sanatoria sulla base di precedenti condoni edilizi potesse accedere ai fondi per la ricostruzione stanziati dopo il sisma.

Gubitosa insiste: "Non è stato fatto un condono, giocate con le parole. Chi fa passare che nel 2018" è stata fatta una sanatoria ad hoc "dice una falsità"". Tecce replica: "Prendetevela con il vostri ufficio legislativo che ha scritto condono". La conduttrice Monica Giandotti ricorsa all'esponente M5s che in quel provvedimento la parola "condono" è contenuta diverse volte, e nel testo si rimanda alla sanatoria de 1985. Gubitosa non ne vuole sapere, e come risposta la conduttrice manda in onda le immagini dei fiumi di fango a Casamicciola.