Tagadà, emergenza abusivismo: Fabio Rampelli: serve un piano di sostituzione edilizia

Una grande operazione di sostituzione edilizia. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, interviene nel dibattito in corso sull'abusivismo edilizio e chiede di intervenire con energia. Ne ha parlato in collegamento con la puntata di "Tagadà" del 30 novembre. Tiziana Panella gli ha chiesto se il governo di centrodestra ha intenzione di andare verso un nuovo condono. Rampelli non si sbilancia ma illustra quello che per lui dovrebbe essere l'intervento principale. Naturalmente il tema dell'abusivismo è balzato all'ordine del giorno in seguito alla tragedia legata alla frana di Ischia.

"Nel corso dei decenni l'Italia è stata falcidiata e sfigurata dall'edilizia illegale che è stata realizzata non solo per responsabilità dei cittadini ma anche per responsabilità di chi l'ha fatta fare - ha detto Fabio Rampelli ai microfoni di "Tagadà" - A questo punto è necessario liberare al più presto le aree soggette al dissesto idrogeologico per realizzare un grande piano di sostituzione edilizia. Consentire, cioè, alle famiglie che hanno una casa realizzata in luoghi sbagliati di trasferirla nelle zone dove l'edilizia è regolare. In altre parole trasferirle direttamente nelle aree previste dai piani regolatori. Questa sarebbe una vera pace edilizia. Bisogna consentire il trasferimento di queste tubature in aree regolari".