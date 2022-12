Frana di Ischia, Musumeci annuncia lo stato di emergenza per 12 mesi

01 dicembre 2022 a

Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, è stato protagonista di un'informativa alla Camera dei Deputati sulla frana che ha colpita l'isola di Ischia nei giorni scorsi. Il ministro ha precisato che dalla frana sono stati interessati ben 900 edifici e che finora sono state evacuate 290 persone. Musumeci ha annunciato lo stato d'emergenza per 12 mesi e la chiusura delle scuole fino a domenica. «Rimangono chiusi fino al 4 dicembre gli istituti di Casamicciola e Lacco Ameno, i sindaci chiedono di prendere in considerazione l’utilizzo della didattica a distanza, perché al di là dell’agibilità la riapertura delle scuole comporterebbe disagi alla viabilità - ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare - Sono stati effettuati 272 controlli che hanno definito 45 strutture inagibili, 46 agibili ma esposte a rischio esterno e 162 agibili. Nei prossimi giorni sarà ridefinita la zona rossa ed è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza». Poi viene fatto il bilancio della tragedia. Dalla frana di Ischia «allo stato attuale risultano interessati circa 900 edifici e sono circa 290 le persone che hanno trovato sistemazione in strutture alberghiere o altre soluzioni autonomamente individuate».

Nell'Aula della Camera, il ministro Musumeci ha riepilogato anche la situazione che si registrava sull'isola nel giorno della tragedia. «Il bollettino emesso dalla Regione Campania il 25 novembre 2022 prevedeva, per quello stesso giorno, dalle 14 alle 24, un livello di allerta arancione per rischio idrogeologico e per il giorno seguente, 26 novembre, dalla mezzanotte alle 24, nuovamente un livello di allerta arancione per rischio idrogeologico". Poi il punto sulla necessità di affrontare il tema dell'abusivismo edilizio. «Il tema del triste e diffuso fenomeno dell’abusivismo edilizio e quanto possa essere questo causa o concausa della calamità, che ha appassionato il dibattito politico e sulla stampa, è un tema che non può essere più eluso - ha precisato Musumeci - La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per disastro colposo a carico di ignoti. Lo Stato e la Protezione Civile forniranno tutta la collaborazione necessaria». Musumeci ha aggiunto come sia in via di predisposizione un «primo piano di interventi urgenti con misure volte in primis al soccorso della popolazione, in seconda battuta alla rimozione delle situazioni di pericolo per l’incolumità, in seguito al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche».