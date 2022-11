Meloni disegna la nuova Rai: guida a Gianpaolo Rossi, Nicola Rao al Tg2

30 novembre 2022 a

Giorgia Meloni cala i propri assi sulla Rai. Fratelli d’Italia è al lavoro per la rivoluzione a viale Mazzini, a partire dal nome di Gianpaolo Rossi, ex consigliere di amministrazione nella gestione Salini, che è pronto a prendere in mano il timone. A rivelare i piani del governo di centrodestra è Affari Italia, che spiega come da parte di FdI ci sia “una rivincita a tutto tondo per far pagare alla sinistra (ma anche ai compagni di coalizione) gli ultimi 5 anni di purgatorio con spazi risicati nei tg e nei programmi di approfondimento, l'estromissione dal Cda per far posto a Simona Agnes, la sola direzione del Tg2 in condivisione con la Lega e qualche vicedirezione”.

Meloni ne ha parlato chiaramente durante il faccia a faccia con Carlo Fuortes, amministratore delegato della tv di Stato, ed ha sottolineato che essendo parlamento e governo editori della Rai c’è bisogno di trovare il giusto collocamento per i fedelissimi di FdI, primo partito nella nazione. E la volontà è di farlo in maniera rapida, a partire dal Tg2. Dopo l’addio di Gennaro Sangiuliano, divenuto ministro della Cultura, l’incarico sarà affidato a Nicola Rao, al momento vicedirettore del Tg1. Il piano è di prevedere un lasso di tempo alla guida del telegiornale del secondo canale, subentrando poi a Monica Maggioni proprio nel Tg di Rai1.

L’attuale cda scadrebbe nel 2024, ma non si vuole attendere altri due anni per il rimpasto e l’idea è quella di spostare Fuortes ad un prestigioso incarico, con un direzione teatrale di respiro internazionale, con l’ipotesi di Venezia sul piatto. Scegliendo come già detto Rossi al suo posto. Il sito traccia poi le altre nomine: “Paolo Corsini alla guida di Rainews, Paolo Petrecca a coordinare i giornali radio e Angelo Mellone in qualche direzione di genere di primaria importanza (approfondimenti o prime time). E poi maggiore spazio a conduttori come Diaco e Giuli per contrastare lo strapotere della sinistra”.