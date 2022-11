Stasera Italia, tutti i retroscena di Cattaneo sulla manovra del governo

30 novembre 2022 a

a

a

Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera, è tra gli ospiti dell’edizione del 30 novembre di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, che chiede lumi all’esponente forzista della manovra di Bilancio del governo, che inizia il suo iter parlamentare: “Non abbiamo aggiunto quanto avremmo voluto aggiungere. Ma è anche una manovra che è stata in gran parte bloccata dagli aiuti doverosi che abbiamo dato per l'emergenza bollette e il caro energia in cui abbiamo parlato per tutto l’autunno. Noi abbiamo rafforzato, e non era facile farlo, le iniziative che erano già in corso con Mario Draghi. Abbiamo cercato di far virare la grande nave del Paese facendola virare verso le nostre priorità politiche, come l’aumento delle pensioni minime, di poco, vero, ma ci voleva Silvio Berlusconi e ci voleva Forza Italia per farlo”.

Spaccatura tra sindacati sulla manovra. Arriverà in Aula subito prima di Natale

A Cattaneo viene poi chiesto conto del perché è stato deciso di togliere l’obbligo di accettare l’utilizzo del pos sotto i 60 euro: “Segnale semplice per rendere la vita meno complicata ai commercianti e per favorire la circolazione di denaro che aiuto, senza avere un approccio di carattere coercitivo e punitivo. Poi le iniziative che sbloccano l’economia sono altre”.