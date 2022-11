Fine della parabola di Elly Schlein? “Non ce la faccio”, la rivelazione che inguaia il Pd

29 novembre 2022 a

Momento teso per Elly Schlein, che negli scorsi giorni sembrava pronta a prendersi il Partito Democratico. A rivelare le criticità della situazione dell’ex vice-presidente della Regione Emilia-Romagna è il Domani, che riferisce di una confessione di Schlein ad un dirigente Pd: “Non ce la faccio”. “A giorni, forse ad ore, arriverebbe un gesto pubblico di rinuncia alla sfida in prima persona” la ricostruzione del quotidiano diretto da Stefano Feltri, anche se dallo staff della deputata frenano: “A noi non risulta affatto”.

All’interno dell’universo dem c’è una spaccatura tra le fonti su quello che farà Schlein, con alcuni sicuri che alla fine andrà avanti per la corsa alla segreteria e altre, quelle prevalenti, che lanciano la soffiata sul ritiro dalla contesa. Ma cosa ha portato Schlein al possibile dietrofront? “È successo - svela il Domani - che i molti confronti riservati con leader di corrente ma anche soprattutto con il gruppo di giovani che le si stava riunendo intorno, non sarebbero andati tutti bene. Telefonate fiume senza conclusioni precise, Schlein, che pure diceva di non voler essere sostenuta dalle aree di partito, non ha convinto l’ala sinistra del Pd, che doveva essere il suo terreno di pesca naturale. Quest’area oggi si sta orientando a sostenere Matteo Ricci. Non sarebbe riuscita a convincere neanche tutta Areadem, guidata da Dario Franceschini, che pure dall’inizio aveva simpatizzato con lei”.

Sono molti i dubbi, conclusi poi con lo sfogo con un importante dirigente nazionale del Pd: “Non ce la faccio, forse non sono in grado”. Schlein, dopo la pubblicazione dell’articolo ha voluto fare chiarezza pubblicamente, con un messaggio su Twitter indirizzato a Feltri volto a smentire il presunto passo indietro per la corsa nel Pd: “Caro Direttore, la notizia è completamente priva di fondamento. Come peraltro, prima che l’articolo venisse comunque pubblicato dal vostro giornale, vi avevamo già anticipato. Buon lavoro”.